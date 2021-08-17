Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı
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Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı

Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Atakum Belediyesi, ilk hasadını geçen yıl 5 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği karakılçık buğdayını bu sene çiftçilerle paylaştığı atalık tohumlarla 10 kat artırarak 55 bin metrekareye ulaştırdı.

Atakum Belediyesi, ilk hasadını geçen yıl 5 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği karakılçık buğdayını bu sene çiftçilerle paylaştığı atalık tohumlarla 10 kat artırarak 55 bin metrekareye ulaştırdı.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Karaoyumca Mahallesi'nde belediyeye ait atıl durumdaki arazide oluşturulan Karakılçık Buğdayı Üretim Sahası'nda ikinci hasadı gerçekleştirdi. İlk hasadını Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin geçen sezon yaptığı karakılçık buğdayının ikinci sezonunda üretim 10 kat arttı. Geçen yıl atıl durumdaki 5 bin metrekareye ekilen karakılçık buğdayı ve bin metrekareye ekilen ıza buğdayı sahasını genişleterek Atakum'un farklı mahallelerinde 10 çiftçiye ait toplamda 50 bin metrekarelik alanda toprakla buluştu.

Üreticilerle paylaşıldı

Kırsal mahalleleri kalkındırma projeleri arasında yer alan karakılçık buğdayı ekimi, atalık tohumlarla ilk defa geçen sezon gerçekleştirildi. İlk hasat sonrasında atalık tohumlar üreticilerle paylaşıldı. Atakum'un kırsal mahallelerindeki üreticilere de ulaştırılan tohumlar sayesinde 10 çiftçi de 50 bin metrekarelik alanda karakılçık buğdayı ekimi gerçekleştirdi. Gelecek sezonda ise daha fazla üreticiye ulaşılarak, Atakum'da karakılçık buğdayı ekiminin tekrar artırılması hedefleniyor.

Ekonomik değeri yüksek

Başakları siyah kılçıklı, sert yapıda olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle öğütülerek elde edilen karakılçık unu pazarda yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Diğer türlere göre protein ve besin değeri yüksek olan karakılçık; lifli yapısı, mineral ve vitamin yönlerinden zenginliği ile tanınıyor. Ata yadigarı karakılçık buğdayının ekildiği araziler yabani hayvanların verdiği zararlara karşı doğal koruma kalkanına sahip oluyor. Yaban canlıları, kılçıklı yapıdaki buğdayın ekili olduğu arazilerden uzak duruyor. Ülke genelinde sınırlı bir alanda yetiştirilen ve yan ürünleri bilinçli tüketici tarafından tercih edilen karakılçık buğdayından elde edilen un, normal una göre yaklaşık 4 kat fazla fiyata satılıyor. Karakılçık buğdayı ile Atakum'un kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. - SAMSUN

Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı
Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı
Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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