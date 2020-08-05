Atakum Belediyesi ATABEM kursiyer rekoruna koşuyor
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Atakum Belediyesi ATABEM kursiyer rekoruna koşuyor

Atakum Belediyesi ATABEM kursiyer rekoruna koşuyor Atakum Belediyesi ATABEM'in mesleki eğitim kurslarına rekor ilgi Meslek sahibi olmak ve ikinci meslek edinmek isteyen Atakumlulara ücretsiz eğitim programları sunma amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'ndeki sertifikalı...

05.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:57

Atakum Belediyesi ATABEM kursiyer rekoruna koşuyor

Atakum Belediyesi ATABEM'in mesleki eğitim kurslarına rekor ilgi

SAMSUN - Meslek sahibi olmak ve ikinci meslek edinmek isteyen Atakumlulara ücretsiz eğitim programları sunma amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'ndeki sertifikalı kurslar büyük ilgi topladı. Geçmiş yıllardaki rakamlara göre rekora koşan ATABEM'in telefon hattı 5 binden fazla çağrı alırken, ücretsiz eğitim programlarına ilk bir ayda binden fazla kursiyer kayıt yaptırdı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin, "Atakumlu gençleri birden fazla meslek sahibi yapacağız" sözleriyle açılışını duyurduğu ATABEM yoğun ilgi topladı. Bir kısmı Samsun'da ilk kez ve ücretsiz şekilde açılacak olan 14 ayrı kategoride yaklaşık 150 kurs için Atakumluların ATABEM'deki kayıt yoğunluğu devam ediyor. Kurs kayıtlarının başladığı ilk günden itibaren ATABEM'in 0552 963 0255 numaralı telefonuna gelen çağrı sayısı 5 bini aştı. Eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi alıp kayıt yaptırmak için evrakları ile ATABEM'e gelen Atakumluların sayısı ise ilk bir ayda binin üzerine çıktı. Kimlik ve öğrenim belgelerinin fotokopileri ile Mevlana Mahallesi 741. Sokak No: 11 Atakum adresinde bulunan ATABEM'e gelen yurttaşlar, birbirinden farklı kurslara kayıt yaptırıyor. ATABEM'de en büyük ilgiyi yabancı dil eğitimleri topluyor. Bilişim alanındaki yazılım eğitimleri ile hobi ve spor kursları, yabancı dillerin ardından en çok kursiyerin kayıt yaptırdığı programlar oluyor.

Ücretsiz ve sertifikalı eğitimler

ATABEM, hobi edinerek gelecekte bu uğraşlarını mesleğe dönüştürmek isteyenler, üniversitede aldığı yazılım eğitimini daha üst seviyelere taşımayı hedefleyenler, yeni bir dil öğrenerek kendilerini geliştirme çabasında olanlar gibi geniş bir kursiyer kitlesine hitap ediyor. Öte yandan ATABEM'de istihdam açığının yoğun olduğu mobil yazılım, 3 boyutlu modelleme, animasyon, ses ve ışık tekniği gibi özel alanlara yönelik eğitim programları da bulunuyor. ATABEM'de kendi işini kurmak için ön hazırlık yapanlara yönelik girişimcilik eğitimleri de sunuluyor. Atakumlulara tamamen ücretsiz hizmet veren ATABEM'deki eğitimleri başarılı şekilde tamamlayan kursiyerler, sertifika sahibi olarak edindikleri mesleği belgeyebiliyor. Mesleki eğitimin yanı sıra ATABEM'in hobi, sanat ve spor dallarındaki kursları da Atakumluların keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyor.

"Mesleki alanda bana fayda sağlayacak"

ATABEM'e kayıt yaptıran kursiyerlerden Mehmet Yıldız, "ATABEM'i internet sitesi üzerinden buldum, önce sosyal medya üzerinden gördüm. Oradan bir linke tıklayarak ulaştım. Yeni açılacağını öğrendim. Buraya uğrayıp arkadaşlardan gerekli bilgiyi aldım. Autocad kursu için başvuru yapacağım. Eşim de başvurdu kurslara, aşçılık ve pasta üzerine. Bunu faydalı bulmayacak hiçbir yurttaş yoktur düşüncem, kanaatimce. Bütün belediyelerin yapması da çok daha iyi olacaktır" diye konuştu. Mesleki eğitimini geliştirmek için ATABEM'e kayıt yaptırdığını belirten Sercan Keleş ise, "Ben bir arkadaşımdan duydum. Daha sonra internetten araştırıp buranın adresini buldum. Şu anda 3D Max kursuna kaydoldum. Mesleki alanda bana fayda sağlaması için. Özellikle mezunlar için okulda 3D Max, ID Cad gibi programların kullanımı bize öğretilmiyor. Bu gibi kurslar bizim için büyük nimet oluyor" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımın kayıt yaptırmasına da vesile oldum"

ATABEM'in mesleki eğitim kurslarına geçmiş yıllarda da katıldığını belirten kursiyer Hatice Gül, "4-5 senedir Atakum Belediyesi'nin kurslarına katılıyorum. Bu konuda bilgili olduğum için geldim, kayıt yaptırdım. Dekoratif el sanatlarına kayıt yaptırdım. Dört yıldır da o kursa gidiyorum. Önceden de mefruşata gittim. Tabii çok kurs var. Hangisini tercih edersek gidiyoruz. Çok memnunum. Bütün kursların geneli güzel, hocalarımız güzel, binamız güzel. Çok memnunuz. 3-4 arkadaşıma da vesile oldum. Geçen sene amcamın kızına vesile oldum. O da ayrılamıyor şimdi. Bağımlılık yapıyor burası. Güzel, herkese tavsiye ederim" dedi. ATABEM'in açacağı 14 ayrı kategoride yaklaşık 150 kurs için kayıtlar devam ediyor. Kursiyer olmak isteyen yurttaşlar, kimlik ve öğrenim belgelerinin fotokopileri ile Mevlana Mahallesi 741. Sokak No: 11 Atakum adresinde bulunan ATABEM'de kayıt yaptırabiliyor. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen Atakumlular, 0552 963 0255 numaralı telefona ulaşabiliyor.

Atakum Belediyesi ATABEM kursiyer rekoruna koşuyor

Kaynak: İHA

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