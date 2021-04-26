Atakum Belediye Meclisi'nden Joe Biden'e tepki
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Atakum Belediye Meclisi'nden Joe Biden'e tepki

Atakum Belediye Meclisi'nden Joe Biden'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Atakum Belediye Meclisi Üyeleri, yaptığı ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915 olayları hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Atakum Belediye Meclisi Üyeleri, yaptığı ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915 olayları hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Atakum Belediye Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyeleri ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915 olayları hakkındaki demecine ilişkin ortak basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Atakum Belediye Meclisi Başkanı ve üyeleri olarak ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915 olayları bahanesiyle yayınladığı gerçekdışı sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesini içeren açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu açıklama tarihi gerçeklere aykırıdır ve Türkiye ile ABD arasında var olan ilişkilere zarar verici niteliktedir. 24 Nisan 1915'te yaşananlar asla bir soykırım değildir ve Türk tarihinde soykırım yoktur. Türkiye arşivlerini her milletten araştırmacıya açmış bulunmaktadır. Eğer Ermenistan da arşivlerini açma cesareti gösterebilirse ya da bu konuyu istismar eden devletler onlara bu konuda gerekli ve yeterli telkinde bulunursa gerçekler bütün netliği ile ortaya çıkar ve artık iyice bayatlayan ve giderek daha da çirkinleşen bu istismar da sona erer. Biz Türk Milletinin mensupları olarak farklı partilerde olsak da ulusal konularda bir ve beraber olmayı bilen bir milletiz. Bunun en güzel örneğini de destansı Milli Mücadelemizde verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bir ve birlikte yarınlara gurur ve umutla yürüyeceğiz. Yaşasın Büyük Türk Milleti." - SAMSUN

Atakum Belediye Meclisi'nden Joe Biden'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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