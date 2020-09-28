Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
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Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

28.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:56
Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu. 

Atakum ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Deveci, "Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. 


Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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