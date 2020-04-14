Atakum Belediye Başkanı Deveci: "Pazar yerlerine gelenler mutlaka önlem almalı" Atakum Belediye Başkanı Deveci: "Pazar yerlerine gelenler mutlaka önlem almalı" Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Pazar yerlerinde biz ne tür önlem alırsak alalım, yeterli değil. En önemli önlemi alacak olan vatandaşın kendisi" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Deveci: "Pazar yerlerine gelenler mutlaka önlem almalı"

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Pazar yerlerinde biz ne tür önlem alırsak alalım, yeterli değil. En önemli önlemi alacak olan vatandaşın kendisi" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Türk Kızılayı Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu ve Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı ile birlikte Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarında alınan korona virüsü salgını tedbirlerini inceledi.

İnsanların gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için pazar yerlerinin alınan önlemler eşliğinde açılmaya devam ettiğini belirten Başkan Deveci, "Pazar yerlerinde biz ne tür önlem alırsak alalım, o önlemler yeterli değil. En önemli önlemi alacak olan vatandaşın kendisi. Pazara gelen vatandaşımız eldiven ve maske takacak. Kişisel ve fiziki mesafesini koruyacak. 1.5 metrenin altındaki yaklaşımları engelleyecek. Pazara gelen Atakumlunun kendisini koruması gerekiyor. Bu işin başka bir çözümü bulunmuyor. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, pazarcılar eldiven ve maske takıyor. Poşette satışı teşvik etmeye çalışıyoruz. Çöp torbaları, maskeler dağıtıyoruz. Tüm bunlar vatandaşı, 'Burası güvenli, beni burada sağlık tedbirim alınmış' rahatlığına kavuşturmamalı" diye konuştu.

"Maske, eldiven ve kişisel mesafe önemli"

Herkesin kendi sağlık tedbirlerini almak durumunda olduğunu kaydeden Deveci, şunları söyledi:

"Bu süreçte pazar ziyaretlerinde daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanların gıdaya ihtiyacı olduğu için pazarları engelleyemiyoruz. İnsanlar ihtiyaçlarının giderirken önerilen sağlık koşullarına harfiyen uymalılar. Kimsenin şunları aklından çıkarmaması gerekiyor. Maske takılacak, iki üç saatte bir değiştirilecek. Eldiven takılacak. Fiziki ve sosyal mesafe korunacak. Buradan eve döndüğünde de ellerini bileklerine kadar, yüzünü, burnunu ağzını güzelce sabunla yıkayacak, dezenfekte edecek. Bu işin başka çözümü yok."

Kaynak: İHA