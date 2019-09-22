Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST'te dördüncü oldu

22.09.2019 18:00

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen festivalin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturduğu vurgulandı.

Yarışmaya 19 farklı kategoride Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takımın başvuru yaptığı 2 binden fazla takım 50 bin yarışmacının finalist olmaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, "Finale kalan takımlardan biri olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotik Takımı, MEB Robotik Yarışmaları Tasarla Çalıştır kategorisinde Samsun'umuzu temsil etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu danışmalığında öğrenciler Taha Ensar Kukul ve Furkan Teber'den oluşan ekip 4 gün süren zorlu yarışta 4. olarak Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Samsun adına gurur kaynağı olmuşlardır."

Kaynak: AA