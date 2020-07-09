HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Atakum-Amasya kadın dayanışması

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kurulmasına öncülük ettiği, Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucu üyeleri, çevre kentlerdeki örnek oluşumlarla iş birliği toplantıları gerçekleştiriyor.

Atakum-Amasya kadın dayanışması
09.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:05

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kurulmasına öncülük ettiği, Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucu üyeleri, çevre kentlerdeki örnek oluşumlarla iş birliği toplantıları gerçekleştiriyor. İlk ziyaretlerini Amesia Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi'ne yapan Atakumlu kadınlar, Amasyalı kadın girişimciler ile üretim görüşmesi yaptı, dayanışma kararı aldı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kentteki kadınlar tarafından oluşturulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucu üyeleri, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile birlikte Amasya İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (Amasya DSYB) bünyesindeki Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni (Amesia) ziyaret etti, deneyimli kadın girişimcilerin başarı öykülerini dinledi. Amasya'nın Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerinde yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip olan Amesia ile Atakumlu kadınların ortaklaşa gerçekleştirebileceği üretim çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette iki kooperatif arasında kadın dayanışması yürütülmesi kararı alındı. Gelecek dönemde Atakumlu kadın girişimciler bir yandan Amesia'nın deneyimlerinden faydalanacak diğer yandan da Amesia için çeşitli ürünler imal ederek iki kadın kooperatifi arasındaki dayanışmayı güçlendirecek.

Atakum'dan Amasya'ya üretim görüşmesi

Aralık 2019'da gerçekleştirilen ilk ziyaret ile Amesia'dan cesaret alan kadınlar, Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulmasının ardından üretim sahalarını incelemek üzere yeniden Amesia'nın merkezi Merzifon'a gitti. Kadın istihdamının artırılması, markalaşma, lojistik ve hedef pazarlara ulaşma gibi konularda Amesia'nın deneyimlerini dinleyen Atakumlu kadın girişimciler, üretim ve etiketleme alanlarındaki çalışmaları yakından inceledi. Amasya DSYB Başkanı Güner Arslan, Satın Alma Sorumlusu Hanife Akkuş, Gıda Mühendisi Didem Arköse de Atakumlu kadın girişimcilere kooperatifin büyüme sürecine ilişkin deneyimlerini aktardı. Atakumlu kadınlar, Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Başkanı Medine Alkoç'a kendi ürettikleri tabloyu hediye etti. Ziyarette Amesia için örgü sepet üretimi konusunda bir ön görüşme gerçekleştirildi. Atakumlu girişimci kadınların önümüzdeki günlerde Amesia ürünleri için örgü sepet üretimi yapması planlanıyor. Öte yandan Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u da ziyaret eden girişimci kadınlar, Atakum'da gerçekleştirmeyi hedefledikleri üretim faaliyetleri hakkında bilgi aktardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız Güncel
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar...
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Gram altın güne yükselişle başladı! 400 lira seviyelerinde işlem görüyor
Gram altın güne yükselişle başladı! 400 lira seviyelerinde işlem görüyor
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Cahit Özkan Bülent Turan Halife Hafter
Magazin Emrah Kemal Sunal Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Atakum-Amasya kadın dayanışması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 14:13:13. #1.15#
title