Atakum'a Yeni Hastane

Samsun Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, birim müdürleriyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum ek hizmet binasındaki çalışmaları inceledi.

Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmete açılacak sağlık biriminin bölge insanına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Atakum Belediyesi tarafından bir süre önce kültür merkezi olarak yapılan ancak daha sonra sağlık hizmetinde kullanılmak üzere 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına kiralanan binanın poliklinik olarak hizmet vermesi için çalışma yaptıklarını anlatan Oruç, ilk hasta kabulünün 15 Ocak 2018 Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Poliklinikte dahiliye, genel cerrahi, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, ortopedi, cildiye, göğüs hastalıkları, üroloji ve diş gibi ilk etapta 13 branşta uzman hekimin olacağını belirten Oruç, bu sayının kısa sürede 25, daha sonra ise 35'e ulaşacağı müjdesini verdi.

Atakum'da bir kamu hastanesinin eksikliğinin yaşandığını bu yönde vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini dile getiren Oruç, şöyle konuştu:

"Çok kısa bir süre önce göreve başladım. Hızlı bir yapılanma süreci sonrası eksikler ve ihtiyaçlara yoğunlaştık. Bu bölgede eksikliği duyulan hastane için girişimlere başladık. Atakum Belediyesine de bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belediyemizin de katkısıyla pazartesiden itibaren hizmet vermeye başlayacağız. Hastanemiz vatandaşlarımızın sağlık hizmeti noktasında büyük oranda ihtiyacını giderecek."

Her hastanın kendileri için özel olduğunu bu anlayışla tüm sağlık hizmetlerinin de özel olduğunu ifade eden Oruç, mesai arkadaşlarıyla hastaların seveceklerine inandıkları tarzda hastanenin dizayn edildiğini belirtti.

Oruç, şöyle konuştu:

"Canlı renkler olsun içimiz açılsın istedik. Yeni ve modern bir binada cihazlarımız dahil herşeyi düşündük. Ferah ve modern bir yapıyı son teknoloji cihazlarla donattık. Atakum halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için gayret gösterdik. Burada bir poliklinikte yapılabilecek herşeyi yapacağız. Bizim ilk hedefimiz nitelikli sağlık hizmetini herkese sunabilmek. O yüzden çalışmalarımızı yapıyoruz. Samsunumuza yeni yatırımlar kazandıracağız. Samsun sağlık hizmetlerinde iyi bir yerde. Bu iyiliği daha nitelikli hale getireceğiz. Herkesin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde ulaşmasını sağlayacağız."