Atakum'a Betonlaşma Değil, Doğaya Uyumlu Proje
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Atakum'a Betonlaşma Değil, Doğaya Uyumlu Proje

Atakum'a Betonlaşma Değil, Doğaya Uyumlu Proje
Habermetre - Haberler | Toplum

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı kapanış toplantısı, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı kapanış toplantısı, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında yapılan toplantıda belediye yatırımlarıyla ilgili projeler ele alındı. Toplantıda hayata geçirilecek projelerle ilgili Başkan Mustafa Demir, meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

Atakum Adnan Menderes Bulvarı'nda eski Yalı Kafe alanında inşa edilecek projenin detayları ile ilgili bilgi veren ve eleştirileri yanıtlayan Başkan Mustafa Demir, 3 bin 800 metrekarelik alanda hayata geçecek projeyi yıl sonunda ihale edeceklerini söyledi. Başkan Demir, "Siz burası için betonlaşma diyorsunuz. Biz şimdi burada bir plan kararı alıyoruz. Yüzde 40 falan dediniz. Oradaki alanın yarısının yüzde 40'ı olacak. Geliştirdiğimiz proje gereği tadilat plan önerisini getirdik. Burada betonlaşma yok" diye konuştu.

Yapılacak projenin daha önceki Yalı Kafe ile bir benzerliğinin olmadığını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok farklı bir proje. Atakum' dan Türkiye'ye Samsun'un çok önemli bir marka değeri olacak proje. Mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile 7'den 70'e yerli yabancı herkes oradan geçecek. Nefes alacak. Botanik bahçe içerisinde bir proje geliştiriyoruz. Siz buna beton yığını diyemezsiniz. Çok farklı bir konsept. Bunu alanında çok iyi bir mimari gurup çalışıyor. Haziran sonu gibi uygulama projesi geliyor. Yıl sonuna kadar da ihale edeceğiz. Tam bir ahşap ağırlıklı. Ne var burada; kitap kafe, sergi alanları, sanat faaliyetlerinin icra edileceği mekan, restoran kısmı var. Toprak ve yeşille uyumlu bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANE'NİN UYGULAMA PROJESİ EKİMDE

Türk-İş Eğitim Merkezi alanına inşa edilecek kütüphane projesiyle ilgili de konuşan Başkan Mustafa Demir, "Dünya'daki örneklerinden çok daha fonksiyonlu olacak bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. Uygulama projesi ise ekim ayında bitmiş olacak. Heyecanla bekliyoruz. Yerin tapusunu da aldık. Dikkat çeken mimarisiyle harika bir hizmeti Samsun'a kazandırmış olacağız. Samsun, üniversiteler şehri. Bilim merkezi haline geliyor. Öğrenci sayısı da artıyor. Zemin katını kütüphane masraflarını karşılaması için ticari olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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