Atakum'a aşevi müjdesi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Emek Park'ın altında bulunan alanda Kızılay iş birliği ile aşevi kurulacağını ifade ederek, "2 bin 227 metrekarelik bir alanı doğru bir şekilde, ihtiyaçları karşılayarak sosyal amaçlı kullanacağız" dedi.

Atakum Belediye Meclisi 2019 yılı Temmuz ayı 12. birleşimi 1. oturumu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. 2 gündem maddesinin bulunduğu mecliste, 4 gündem dışı madde de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Atakum'un Mimarsinan Mahallesi, Emek Park'ın altında bulunan Atakum Belediyesi'ne ait tesisle ilgili bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Burada 2 bin 227 metrekarelik bir alan var. Sportif amaçlarla 10 yıllığına kiraya verilmiş ancak Sayıştay raporlarında eleştiri konusu olmuş. Bizim bir önceki belediye meclisinde bu tip parkların bu amaçlarla verilemeyeceğini, buna yol açan yönetmelik hükmünün Danıştay'da iptal edilmesi bize tebliğ edildiği için bir karar almıştık. Burada hem bu durum hem de kira sözleşmesinin iki ayrı maddesine muhalefet var. 6-7 aydır oraya bir çivi çakılmamış ama kirası ödenmiş. Bu kira sözleşmesinin ihlali hükmü niteliğinde. Bir de 2 bin 227 metrekarelik alanın kullanılması gerekiyor. Olsa olsa sosyal amaçlı kullanılır dedik. Atakum Belediyesi'nin, Atakum Kaymakamlığı'nın, Kızılay ile belediyemizin iş birliği ile bir aşevinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarının ve belediyemizin Hayır Çarşısı'nın faaliyet gösterebileceği sosyal alana çevirmemiz gerekiyor. Burada doğru bir ihtiyacı karşılayacağız. Hukuka aykırılıkları gidermek için encümen kararıyla kira sözleşmesini feshettik. Konuyu meclisin bilgisine sunuyoruz" diye konuştu.

Yabancı tabelalar araştırılacak

Atakum'da faaliyet gösteren bazı iş yerlerine Türkçe dışında İngilizce ve Arapça yazıların denetlenmesi için verilen dilekçeyle ilgili konuşan Başkan Deveci, "Bu Türkiye'nin her yerinde bir sorun. Hakkında da birçok tartışma var. Batı ülkelerinin hiçbirisinde böyle bir durum yok. Kendi dillerine sahip çıkıyorlar. Bizde de böyle bir hassasiyet gösterilmeli. Bu biraz eğitimle ilgili bir husus. Konuyla ilgili komisyonlarımız yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde neler yapabileceğimizi araştırıp, bize bir öneri getirsinler" şeklinde konuştu.

Atakum sınırlarında evsel atık toplanması hizmeti için çöp toplama aracı almak için kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 6 milyon TL'lik kredi talebinin gündeme eklendiği mecliste Başkan Deveci, "Çöp toplayan işçiler bizden, makine parkının bir kısmı bizim ancak çöp toplama kamyonları bir şirketten ihaleyle alınmış. Bu çok konuşuluyor ve yüklü bir rakam. Yılda 9-10 milyon TL gibi bir kira ödeniyor, bu rakamla bizim makine parkını 2 yıl içinde kendi mülkümüz yapabilme olanağımız var. O yüzden bu kredi talebi gerçekleşirse çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri tarafından verilen dilekçeyle Atakum'da sokak ismi değişikliği talep edildi. Buna göre, bir süre önce görev yaptığı Çakırlar Korusu'na giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Atakum Belediyesi Zabıta Memuru merhum Serhat Ağu'nun adının Çakırlar Korusu'nun bir bölümüne; Şehit Sait Uymaz, merhum Bülent Lazmahmutoğlu, merhum Ozan Arif'in isimlerinin de çeşitli cadde ve parklara verilmesi ilgili komisyonda görüşülmek üzere gündeme alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA