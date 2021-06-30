Atakum 13 yaşında
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Atakum 13 yaşında

Atakum 13 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un en büyük ve güzel ilçelerinden biri olan Atakum, 13 yıl önce ilçe oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un en büyük ve güzel ilçelerinden biri olan Atakum, 13 yıl önce ilçe oldu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 1 Temmuz Atakum'un ilçe oluşunun 13. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Deveci, "Sevginin, hoşgörünün ve demokrasinin kenti çağdaş Atakum'un, 1 Temmuz 2008'de Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam, Taflan beldeleri ile birleşerek oluşturulan Atakum ilçesinin kuruluşunun 13. yılını büyük bir heyecanla kutluyoruz. Doğal güzellikleri ve biricik sahiliyle yalnızca Karadeniz Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin önemli sahil kentleri arasında yer alan Atakum, 2008 yılında 107 bin 953 nüfusla başladığı kent yolculuğuna 2020 verilerine göre 221 bin 82 nüfusa ulaştı. Ülkemizin 81 ilinden yurttaşın yaşadığı Atakum, adeta bir Türkiye mozaiği oluşturarak kültürel zenginliğini de ortaya koymuştur. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti fark etmeksizin bütün insanlar bu mozaiğin içerisinde huzurla yaşamaktadır. Adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alan ve onun devrimlerini kent yönetiminin her kademesinde yaşatmayı görev edinen Atakum'da hedefimiz, kentimizi markalaştırarak sadece Samsun'un ve Karadeniz'in değil, ülkemizin ve dünyanın tanıdığı, tercih ettiği bir dayanışma kentine dönüştürmektir. Biz, hayatın her alanında Atakumlulara 'elimiz omzunuzda' sözünü verdik, 'birlikte yönetim' anlayışı ile bu kente dair fikri, hayali ve eleştirisi olan her yurttaşa kurmuş olduğumuz platformlarda eşit söz hakkı sağladık. Biliyorum ki, kentte sağladığımız demokrasi ile ülkemizde demokrasiyi sağlayabiliriz. Dayanışma ve komşuluk hukuku ile de kentimizi her alanda ileriye taşıyıp, çocuklarımızın geleceği için barış ve huzur dolu bir kenti geriye bırakabiliriz. Bütün hemşehrilerime bir kere daha çağrımdır: Oluşturduğumuz platformlarda kent yönetimine katılmanız, kentin geleceği hakkında söz sahibi olmanız birlikte yönettiğimiz bu kent için olmazsa olmazdır. Unutmayalım ki, biz birlikte Atakum'uz. Nice 13 yılları kutlamak, huzur ve barış içerisinde her yıl bir öncekinden daha ileriye gitmek dileğiyle. Saygı ve sevgilerimle." - SAMSUN

Atakum 13 yaşında
Atakum 13 yaşında
Atakum 13 yaşında
Atakum 13 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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