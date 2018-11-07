Atakule'nin Tanıtım Toplantısı

Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Atakule'nin, Ankara'nın sembolü haline gelen kule kısmını nisanda açmayı hedeflediklerini belirtti.

Arpacı, Atakule'de düzenlenen basın toplantısında, 29 Ekim'de açılan alışveriş merkezine ilişkin bilgileri paylaştı.

Alışveriş merkezini açılış haftasında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Arpacı, "Atakule, iş ortakları ve servis sağlayıcılarıyla bin 500 kişiye doğrudan istihdam, 6 binden fazla kişiye ise dolaylı fayda sağlayacak. Ankara'nın sembolü haline gelen kule kısmını ise nisanda açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Arpacı, Atakule'yi tamamı öz kaynaklardan karşılanarak 300 milyon lira yatırımla yenilediklerini belirterek "İçinde bulunduğumuz dönemde böyle bir yatırım, yaratacağı ekonomik hareketlilik ve istihdamla Ankara'ya önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımımız Türkiye ekonomisine olan güvenimizin de önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Yıllık 8 milyon ziyaretçi hedefi

Atakule'de, dünya trendlerini takip eden, sanata ve modaya düşkün, kent hayatının içinde doğayla ilişkisini koparmayan Ankaralılara hitap eden farklı ve özel markaların yer aldığını söyleyen Arpacı, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda Atakule Alışveriş Merkezi'nde mağaza, restoran, sinema salonları ve spor salonundan oluşan 120 ünite bulunuyor. Kiralanmış mağaza oranında yüzde 90'a ulaştığımız alışveriş merkezimizde, kulenin faaliyete geçmesini planladığımız nisanda tam kapasiteyle hizmet vermeyi ve kule kısmı dahil yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz."