Atakule'den İsmine Yakışan Şık Davet

02.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:40

Tarman Grup İcra Kurulu başkanı Murat Tarman ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Ankara Hilton'da sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Pınar Ayhan ve ekibi tarafından sergilenen "KEMAL" müzikaliyle başladı.

Müzikaldeki hikayeler ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuar katılanlara duygusal anlar yaşattı. Gösterim sonunda kısa bir konuşma yapan Murat Tarman; "Tarman Grup olarak günümüzde hikayesi olan yani hayata anlam katan kurumların, markaların başarılı olacağına inanıyoruz. Bizim de hikayemiz temelleri bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan İpekiş Mensucat ile başladı bugün ise "İsmimizdesin" diyerek Atakule ile devam etmektedir. Tanıtım videomuzda da ifade ettiğimiz gibi "Anlamak istiyorsan bu şehri neden sevdiğini Ankara'ya bir de ATAKULE'den bak"diyerek konuklarını Atakule ye davet etti.

Atakule'ye geçen konuklar Ankara'nın eşsiz manzarası eşliğinde Mazhar Alanson şarkıları ve David Şaboy performansıyla unutulmaz bir gece geçirdiler.

Kaynak: Bültenler