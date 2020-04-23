Atakule 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle aydınlatıldı Ankara'nın simgesi Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Ankara'nın simgesi Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Ankara'nın simgesi Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Saat 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı kuleden yayınlandı. Akabinde dünyanın Covid-19 virüsü nedeniyle zorlu günlere umut olması için UNICEF işbirliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı. - ANKARA Kaynak: İHA