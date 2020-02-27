Ataköy'ün en eski çarşısı için yıkım kararı

27.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:39

Atatöy'ün eski çarşısı için Bakırköy Belediyesi yıkım kararı verdi. Duruma tepki gösteren çarşı esnafı durumu mahkemeye taşıdı. Ancak belediye ekipleri mahkeme kararını beklemeden çarşısının alt yapı hizmetlerini keserek esnafı mağdur durumda bıraktı.



Bakırköy Belediyesi Ataköy 1. Kısım çarşısı için "depreme dayanıklı değildir" diyerek yıkım kararı aldı. Alınan karar çarşı esnafına bildirildi ancak esnaf duruma tepki göstererek konuyu yargıya taşıdı. Tek katlı olan iş yerlerini güçlendirebileceklerini belirten esnaflar defalarca belediye yetkilileriyle görüşse de herhangi bir sonuç elde edemediler.



Öte yandan çarşı esnafı çevrede bulunan bir otel sahibinin burada bulunan 12 dükkanı satın aldığını ve buraya inşaat yapmak istediğini iddia etti. En son geçtiğimiz gün sabah saatlerinde çarşıya gelen belediye ekipleri çarşının elektrik, su, doğalgaz gibi bütün alt yapı hizmetlerini kapattırdı. Kış günü soğuk havada elektrik ve doğalgazı kesilen çarşı esnafı ise soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.



Yaşanan duruma isyan eden çarşının eski esnaflarından Ender Bazat "Bu çarşı 60 yıllık bir çarşı biz buranın esnafıyız burada bir otel yapıldı ve bu otel sahibi buradan 12 dükkan satın aldı. Burası tek katlı dükkanlar aldığı dükkanların bir tanesinden karot örneği aldırıp buraya riskli kararı aldı Bakırköy Belediyesi ile iş birliği yaparak. Ondan sonra bize burası kentsel dönüşüme girecek diyerek devamlı kağıt geliyor. Şimdi bizde davalarımızı açtık yürüyen davalarımız var. Bugün elektrik, doğalgaz ve suyumuz kesildi. Bizde sürecimizi devam ettiriyoruz. Biz avukatlarımız ile sürece devam ediyoruz. Biz kimsenin bu çarşıyı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Biz buradan gidelim diye bize bu baskıyı yapıyorlar. Otel sahibi aldığı dükkanları boşalttı. Almadığı dükkanları da boşaltmak için bunu yapıyor. Belediye bize bir şey söylemiyor otel sahibi buraya blok yapacak. Çünkü belediyeye kentsel dönüşüm adı altında müracaat ediyorlar. Ama Ataköy'de kentsel dönüşüm kararı yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA