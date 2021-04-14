Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın 3 istasyonunda deneme sürüşü gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına 2016'da başlanan 12 duraklı Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın, 3 istasyonluk bölümünü mayıs ayı sonunda hizmete almayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına 2016'da başlanan 12 duraklı Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın, 3 istasyonluk bölümünü mayıs ayı sonunda hizmete almayı hedefliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, İkitelli Sanayi, Masko ve Bahariye istasyonlarını kapsayan test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı.

Test sürüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, söz konusu hattın günde 500 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

İmamoğlu, hattın Ataköy'den Marmaray ile Yenibosna'da ise metrobüsle birleştiğini ifade ederek, "Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Esenyurt hattıyla kesişecek. Yani birçok hattı içine alan, güney-kuzey hattında çok önemli bir hat. Başta Küçükçekmece, Bağcılar, aynı zamanda Basın Ekspres yolundaki aktif ticari aksın da yükünü alan bir hat. Bu nedenle Bakırköy'den Bahçelievler'den, Bağcılar'dan Başakşehir'e kadar, Küçükçekmece'yle birlikte çok yoğun bir nüfusu da kapsayan bir hattımız. İnşallah en kısa zamanda burayı, İstanbullularının hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin'in istasyonların mayıs sonunda hazır olacağını bildirmesi üzerine İmamoğlu, İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs'a kadar bunun yetiştirilmesini istedi.

Ailede Kovid-19 vakaları

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, son alınan yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

İmamoğlu, ailesinde herkesin Kovid-19 olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, "Temaslısınız, sokaktasınız." ifadesi üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben, onlardan ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık 15 gündür tedbirliyiz. Kızımın öğretmeniyle başlayan bir süreç vardı. Kızımla başlayan, eşimle devam eden. Ben de 3 günde bir test oldum. Negatif olduğu için zaten cenazeye gittim. Demek ki ben iyi tedbir almışım. Şu anda ne yazık ki görüşmüyoruz. Eşim, cenazeye de gelemedi. Çok üzüldü. İyiye gidiyorlar. Hepsi çok iyiler. Kızım zaten çok hızlı atlattı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken