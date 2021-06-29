ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI
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ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

,Ataköy'de budanmış ağaçlardan kalan kuru dallar sebebi bilinmeyen bir şekilde yandı.

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Ataköy'de budanmış ağaçlardan kalan kuru dallar sebebi bilinmeyen bir şekilde yandı. Çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

Ataköy'de ağaçlık alanda budanan ağaçlardan kalan kuru dallar saat 22.00 sıralarında yandı. Sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında yükselen alevler çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

GÖKYÜZÜ KIPKIRMIZIYDI

Çevre sakinlerinden Ayça Aslan, Evde otururken balkona çıktım. Baktığımda alevleri gördüm. Gökyüzü kıpkırmızıydı. Evden inip baktığımda bizim yürüyüş yolumuzda çamlar var, onların yandığını gördüm. Daha önce bunları budamışlardı. Budanan dallar yığılmış bir şekilde duruyordu. Bunların neden toplanmadığını biz de sorguluyorduk. Neden yandığını bilmiyoruz tabii dedi.

ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI
ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI
ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI
ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI
ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI
ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ATAKÖY'DE BUDANAN AĞAÇLARIN DALLARI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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