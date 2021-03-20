Kediye böyle tekme attı

Kediye böyle tekme attı Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kediye böyle tekme attı

İSTANBUL - Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı