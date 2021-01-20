Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 20. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak.
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
RAMAZAN KELEŞ(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
MEHMET KAYA(Gözlemci)
ERKİN ADALAR(Temsilci)
OSMAN YILDIRIM(Temsilci)
SÜLEYMAN BASA(Temsilci)