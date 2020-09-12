Atakaş Hatayspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
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Atakaş Hatayspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezonda giyeceği formalar, yapımı devam eden statta çekilen video ile tanıtıldı.

Atakaş Hatayspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
12.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:22

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezonda giyeceği formalar, yapımı devam eden statta çekilen video ile tanıtıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, takımın kaptanlarından Soner Örnek yer aldı.

Akdeniz temsilcisi bu sezon bordo-beyaz çubuklu, beyaz ve turuncu olmak üzere üç forma ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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