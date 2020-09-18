Atakaş Hatayspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Antakya Atatürk Stadı'da teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yapan bordo beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma, dar alan çalışması ve taktik idmanı yaptı.

Kaynak: DHA