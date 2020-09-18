Atakaş Hatayspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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Atakaş Hatayspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Atakaş Hatayspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
18.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:34

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Antakya Atatürk Stadı'da teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yapan bordo beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma, dar alan çalışması ve taktik idmanı yaptı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - İzzet NAZLI
İzzet NAZLI
DHA Editörü

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