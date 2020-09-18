Atakaş Hatayspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
18.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:34
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Antakya Atatürk Stadı'da teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yapan bordo beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma, dar alan çalışması ve taktik idmanı yaptı.
Kaynak: DHA