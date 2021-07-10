Atakaş Hatayspor'un Erzurum'daki yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Bordo-beyazlıların teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği sabah antrenmanı, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

İstasyon ile dar alan çalışması yapılan idmanda yeni transfer Mehdi Boudjemaa da yer aldı.

Akdeniz ekibinin yaklaşık 1,5 saat süren akşam idmanında ise ısınmanın ardından, istasyon ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-beyazlılarda sezon hazırlıkları, yarın yapılacak çift antrenmanla ile sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök