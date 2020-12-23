Atakaş Hatayspor'un antrenörü İsmail Serbest, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Atakaş Hatayspor'un antrenörü İsmail Serbest'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Atakaş Hatayspor'un antrenörü İsmail Serbest'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle İsmail Serbest'in tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür