Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı