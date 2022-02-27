Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce - Haberler

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Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce

AA, Hüseyin Yıldız - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce'nin açıklamaları HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 5-2 yenildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce'nin açıklamaları HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 5-2 yenildi. Maçın ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce

Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce

Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce

AA / Hüseyin Yıldız - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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