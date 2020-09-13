Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
13.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:04

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA

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