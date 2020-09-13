Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
13.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:04
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA