Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın son dakikalarında ters bir vuruş ile topu kendi kalesine gönderen Juniour Morais ile ilgili takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Morais'i kaybettiğini söyledi.

Pinto, "Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Bugün Junior Morasi kaybettik. Herkesle vedalaştı. Bana gelen bilgi bu şekilde bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilemiyorum. Kendi kalesine attığı golden sonra özür diledi. Ben de böyle şeylerin olabileceğini söyledim. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor, nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak" dedi. 'MAÇI BİZ HAK ETTİK' Ricardo Sa Pinto maça agresif başladıklarını, sürekli oyunu kendilerinin oynamaya çalıştığını ifade ederek, rakibin kendilerinin hata yapmasını beklediklerini belirtti.Pinto, maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sürekli oyunu dengede tutmaya çalıştık. Çok tehlikeli oyuncuları var. Onların orta sahada gelip arkamızdan top alacağını biliyorduk. Kanat oyuncularına o topu atıp o oyuncuların hızlarını kullanacaklarını farkındaydık. İlk yarıda rakibin her şeyini kontrol altına almıştık birçok kez ceza sahasına gelip iyi pozisyonlara girdik. İyi oynayıp iyi pas yaptığımızda zaten golü bulmuştuk. Biz rakibe istediklerini yaptırmadık ve oyunu biz oynadık, maçı kazanmak bizim hakkımızdı. Rakibin ilk yarıda taçtan bulduğu bir pozisyonu vardı. Direkten dönen top dışarı gitti. İlk yarıdaki tek pozisyon buydu. Pozisyon bulduklarından değil şanstan top önlerine düştü. İlk yarı ikili mücadelenin çok olduğu bir yarıydı. Biz bulabildiğimiz pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarı da sistemlerini değiştirdiler 4-4-2'ye döndüler. Hatayspor iyi bir takım, bireysel olarak iyi futbolcuları var. Kendi milli takımlarında oynayan tecrübeli oyuncular. İkinci yarıda fizik olarak biraz düştük ve top tutmakta biraz zorlandık. Onlar sürekli forvet oyuncularına uzun top oynadılar. İkinci topu alıp bir şeyler yapmaya çalıştılar ya da hata yapmamızı beklediler. Bu durumda defans yapmak zor oldu. Biz çok iyi organize olmuştuk. Sürekli orta yapıp kaleyi tutan pek topları yoktu. Biz kendi açımızdan defansif organizasyonumu iyi yaptık ve maçı 1-0 bitirmemiz gerekiyordu. Hakemde ekstra zaman 1 dakika fazladan ekledi. Hakem 6 dakika verdi ama 90+9'da attılar. Neredeyse 1 dakikada fazla verdi. Bizim kendi kalemize attığımız golden önceki pozisyon faul değildi. Bunun olmaması gerekiyordu. Takımımız bu maçın hakkı beraberlik değildi 2 puan kaybetti" diye konuştu.'SAHADA İKİ DENK TAKIM VARDI'Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, takımının özellikle ikinci yarıda istenilen oyunu sahaya yansıttığını söyleyerek, yapılan değişikler sonucu giren oyuncuların oyuna ciddi katkılar sunduğunu anlattı.

Erdoğan, "İlk yarının son maçıydı. Gaziantep maçı bizim için zorlu bir deplasman oldu. Beklediğimiz gibi zorlu bir maç oldu. Gaziantep ekibi bu sezon özellikle topun arkasına geçip 10 kişi sahasında iyi oynayan ve rakibine pozisyon vermeyen bir takımdı. Bunu analiz ederken takım olarak maça kontrollü başlamayı tercih ettik. Sahada iki denk takım vardı.Gaziantep'in attığı golde sayısal anlamda ceza sahasında fazla olmamıza rağmen gol yememiz üzücü oldu. 3'üncü bölgedeki baskı ile rakibi rahatsız edip uzun top oynamaya zorladık. İkinci yarıda takımımız sahada güzel varlık gösterdi oyuncu değişikliği ile oyuna giren arkadaşlarımız oyuna katkı sağladı hak ettiğimiz 1 puandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ