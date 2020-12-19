Ersan Parlatan: "Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu"
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Ersan Parlatan: "Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu"

19.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:06

- Ersan Parlatan: "Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu" İyi oynadıkları dakikalarda penaltı golüyle geriye düştüklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu.

- Ersan Parlatan: "Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu"

İZMİR - İyi oynadıkları dakikalarda penaltı golüyle geriye düştüklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu. Bunlar bizim belimizi büküyor" dedi.

Evinde Hatayspor'a penaltı golüyle mağlup olan Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında penaltı golünün ardından oyundan düştüklerini söyledi. Konuşmasına Hatayspor'u kutlayarak başlayan Parlatan, "İlk 20 dakika iyi başladık ve istediklerimizi sahaya yansıttık ve iki net pozisyon bulduk. Ardından oyun dengelendi. İkinci yarıda oyuncularımız soyunma odasındaki talimatlarımızı yerine getirdiler. İyi oynadığımız bir dönemde penaltıyla geri düştük. Bu da psikolojik olarak oyuncularımızı etkiledi. Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu. Bunlar bizim belimizi büküyor. Ne kadar da oyuncularımıza 'Bırakmayın' desek de oyundan düştük" dedi.

Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulduklarını kaydeden Parlatan, "Ancak çabalarımız puan almaya yetmedi. Ağlayacak durumumuz yok. Salı günü Galatasaray'la oynayacağız. Bu maçı arkamızda bırakıp o maçta da puan veya puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.

Ersan Parlatan: 'Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu'
Ersan Parlatan: 'Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu'
Ersan Parlatan: 'Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu'
Ersan Parlatan: 'Bu sezon aleyhimize 8. penaltı oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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