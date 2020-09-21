Atakaş Hatayspor maçının ardından Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor'un 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor'un 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Önemli bir puan aldık" diyen Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta Başakşehir'i Antep'te yendikten sonra yine zor bir rakiple oynadık. Bu sene en çok yatırım yapan takımla oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Takımsal anlamda çok iyi savunduk, oyuncularımı kutluyorum. Uzatmalara kadar savaştı oyuncular. Ofansif anlamda eksikliklerimiz vardı. Topu 3'üncü bölgeye taşıyamadık, pozisyona giremedik. 10 kişi kalana kadar pozisyon vermedik. 9 kişi kaldıktan sonra karambolden pozisyona girdi rakibimiz. Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti. Eksik kalmamıza rağmen herkes birbirinin açığını kapattı. Bu maçı artık unutup analizini yapacağız. Önümüzdeki cumartesi günü oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağız. Kartları izleme fırsatım olmadı. Onun da analizini yapacağız. Oyuncuların hatası varsa uyaracağız. Eksik bırakmak takımı zor durumda bırakıyor. İzledikten sonra daha sağlıklı yorum yapabilirim. Bizim oyun felsefemizde sürekli pas yapmak, hücum yapmak durumu var. Bunu geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında da çok iyi yaptık. Daha iyi yapabiliriz. Onun da çalışmalarına devam edeceğiz. 9 kişi kalınca eksik kalan takım biraz daha fazla efor harcayıp canla başla oynamaya başlıyor. Rakip de 9 kişi kalmanın rahatlığıyla müsaade etmiş olabilir. Bu da önemli bir bakış açısı. Bizim oyun felsefemizde pasa dayanlıklı antrenmanlarımız oluyor. Ofansif anlamda daha üretken olmamız kesin."

EROL BULUT: RAKİBİN BİR POZİSYONU YOKTUFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise bu maçın zor geçeceğini bildiklerini söylerken, "Rakip zaten ilk maçta da oynarken defansa ağırlık vermişti. Biz çalışmalarımızı buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik. Ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. Sadece 1 puan alabildik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha net daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi."DERBİLER HER ZAMAN FARKLI GEÇİYOR"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Bulut, "Derbiler her zaman farklı geçiyor. Önümüzdeki hafta da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ