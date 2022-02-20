Atakaş Hatayspor maçından notlar

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Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Ata Yıldırım üstlendi.

Atakaş Hatayspor'da Yassine Benzia, eski takımına karşı forma giydi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin ilk sezonunda kiralık olarak kadroya dahil edilen Benzia ile sezon sonunda yollar ayrılmıştı. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe forması ile daha sahaya çıkan Benzia, 3 sezon sonra ilk kez rakip olarak sahada yer aldı.