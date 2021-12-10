Atakaş Hatayspor maçından notlar

DENİZLİ (DHA) - İzmirli futbolseverlerin yıllardır hasretle beklediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra futbol maçı oynadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2021 tarihinde resmi açılışını yaptığı statta Altay ve Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Statta son maç 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynandı. Konuk Hatayspor 2755 gün sonra böylece stadın hem kapanışını hem de açılışını yapan takım oldu. Altay ise buradaki son karşılaşmasında 11 Mayıs 2014'te İstanbul Güngörenspor'la karşılaştı, müsabakayı 5-2 kazandı.

Altay'ın Şilili futbolcusu Pinares tarihe geçti. Maçın 21'inci dakikasında mükemmel bir gole imza atan Pinares, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk sevinci yaşayan isim olarak kayıtlara adını yazdırdı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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