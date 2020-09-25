Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

25.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:14
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçında gol yemeyen ve bir galibiyet bir beraberlikle 4 puanı bulunan Hatay temsilcisi, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, Kasımpaşa maçında kart cezalısı Ribeiro ve Sackey forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki ilk maçında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş, geçen hafta da deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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