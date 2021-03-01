Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi
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Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi

01.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:11
Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi

Hatay'da yapımı tamamlanan ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, futbolcu ve yöneticiler tarafından gezildi.

Hatay'da yapımı tamamlanan ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, futbolcu ve yöneticiler tarafından gezildi.?Spor Toto Süper Lig'in güney temsilcisi Atakaş Hatayspor, yeni stadına kavuşmak için gün sayıyor. Demir Grup Sivaspor ile Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak olan bordo beyazlılar, havanın güzel olması sebebiyle yeni stadı ziyaret etti. TOKİ tarafından inşa edilen stada hayran kalan futbolcular, en kısa sürede yeni statta bir çok başarıya imza atmayı bekliyor.

 


- Hatay
Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi
Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi
Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi
Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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