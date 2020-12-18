Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

18.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:42
Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve taktik idman yaptı.

Atakaş Hatayspor, saat 15.00'te özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Defne Samyeli Ayşegül Yıldız Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ersun Yanal Çağdaş Atan Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:47:25. #1.15#
title