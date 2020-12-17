Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:07
Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve şut çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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