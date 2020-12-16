Atakaş Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
16.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:22
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz