Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro - Haberler
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Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

AA, Hüseyin Yıldız - Spor
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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulndu.

Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

AA / Hüseyin Yıldız - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Spor, Haberler

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