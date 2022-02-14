Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro
AA, Hüseyin Yıldız - Spor
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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması HATAY - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulndu.