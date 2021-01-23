Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
23.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:00
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular, top kapma ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-beyazlı takım, bugün otobüsle Gaziantep'e hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz