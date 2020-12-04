Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

04.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:32
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas dirili ve hava topu çalışmasıyla sona erdi.

3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Hatayspor, bu futbolcularından yoksun olarak maça çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul'a hareket etti.

Galatasaray - Hatayspor karşılaşması yarın saat 19.00'da TT Stadı'nda oynanacak. - HATAY

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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