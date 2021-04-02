Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçında hakem değişikliği
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Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.

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Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakeminin değiştiğini açıkladı. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği kaydedilen maçta Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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