Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.
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Süper Lig'de yarın oyanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakeminin değiştiğini açıkladı. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği kaydedilen maçta Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı