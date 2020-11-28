Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
28.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:02
Süper Lig'de 10. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor, 11. haftada Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'de 10. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor, 11. haftada Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco