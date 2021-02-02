Hatay'da kritik karşılaşma başladı! Canlı anlatım
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Hatay'da kritik karşılaşma başladı! Canlı anlatım

02.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:58
Hatay'da kritik karşılaşma başladı! Canlı anlatım

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son haftalarda formda bir dönem geçiren ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, alacağı 3 puanla derbi öncesi moral depolamak istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanıp 1'inde berabere kalarak son derece formda bir dönem yaşayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puan alarak iyi gidişatını sürdürmek ve Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmak amacında. Ev sahibi Hatayspor da dev rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor.

MESUT ÖZİL YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Pelkas, Tisserand, Sadık, Sinan Gümüş ve Sosa mücadelede forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil yedekler arasında yer alırken bir diğer yeni transfer İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Hatayspor'da ise Soner Örnek ve Akintola kritik maçta forma giyemiyor.

Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkan 11'ler şöyle;

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Ayane Aabid, Ruben Ribeiro, Selim, Traore, Boupendza, Mame Diouf

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Valencia, Thiam

Haber Yorumları (3)
HASAN ÖZDEMİR: hatay 2. . . 1 yenecek
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HASAN: protestonun içi boş yiyorsa ben çıkıyorum havuzdan desin maçlarımı yayınlamasın desin
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ALİ KOÇ: Yayıncı kuruluşu protesto ediyor. Bende teklif ediyorum Koç ürünlerini protesto edelim
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500
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