Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

08.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:28

Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı 5. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı 5. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas çalışması yaptı.

Ömer Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla çok yoğun bir maç trafiğe gireceklerini söyledi.

Bu periyodu hem sağlıklı hem de başarılı geçirmek istediklerini belirten Erdoğan, maç trafiği dolayısıyla çok fazla antrenman yapma şanslarının da olmayacağını kaydetti.

Sahalarında karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz tamamıyla yarına odaklandık. İyi hazırlandık ve konsantre olduk. Oyuncularımdan Mesut ve Soner haricinde eksiğimiz yok. İnşallah yarın Erzurum'u yenip, bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Bu dönemde bütün oyuncularımızı kullanmamız gerekiyor. Bu dönemde inşallah az hasar veririz. Hem sakatlık hem koronavirüs yaşamayız, aynı zamanda cezalı duruma düşen oyuncularımız olmaz. Alternatifli bir kadromuz var. Belki bu zamana kadar az fırsat bulan arkadaşlarımıza da fırsat veririz. Çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. En sağlıklı, başarılı şekilde bu yoğun maç temposundan çıkmak istiyoruz."

Kanat oyuncusu Akintole de yarın 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray karşısında aldıkları sonucun kendileri için iyi olmadığını ifade eden Akintole, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kendilerini iyi hazırladıklarını aktardı.

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da 21 gün içinde 7 maç oynayacaklarını ve bunun takımın gelecekte kaderini belirleyeceğini bir dönem olduğunu belirtti.

Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

İlgili Haberler

BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Perihan Savaş Nesrin Cavadzade
Spor Tisserand Caner Erkin Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kaza Samsun Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:28:19. #1.14#
title