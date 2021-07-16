SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
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SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazelediHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, olağan genel kurulunu gerçekleştirildi.

SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, olağan genel kurulunu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut yönetim yeniden seçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK toplantı salonunda gerçekleştirilen Atakaş Hatayspor Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve yönetimi güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanı Murat Hayzaran'ın gündem maddelerini sıralamasının ardından, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan faaliyet raporunu okudu.

Hatayspor'un yaklaşık 5 yıl önce köklü bir yapılanmaya gittiğini belirten Başkan Tazeaslan "Kulübümüz her sezonda bir önceki başarısını perçinlemiş ve sonunda ait olduğu Süper Lig'e kavuşmuştur. Süper Lig'de ilk sezonda kazandığımız başarı asla tesadüf değildir. Bu başarı ayakları yere basan, ne istediği bilen bir yapılanmanın sonucudur" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste halinde seçime gidilen kongrede, mevcut Başkan Nihat Tazeaslan genel kurul üyelerinin oyları ile yeniden başkan seçildi.

SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi
SPOR Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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