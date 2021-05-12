Atakaş Hatayspor'da Soner Örnek ile yollar ayrıldı

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Soner Örnek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Soner Örnek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örnek'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Soner Örnek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI