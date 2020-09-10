Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor
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Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor
10.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:08

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular idmanda pas ve hava topu çalıştı.

Antrenman taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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