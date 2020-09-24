Atakaş Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
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Atakaş Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

24.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:22
Atakaş Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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