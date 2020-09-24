Atakaş Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
24.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:22
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco