Atakaş Hatayspor'da İttifak Holding Konyaspor hazırlıkları başladı

Atakaş Hatayspor, kendi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden Hatayspor, ayağının tozuyla geldiği kentte, Konyaspor maçına odaklandı. Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçından da iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapan bordo-beyazlılar, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklara başladı. İdmanda, Antalyaspor maçında ilk 11 oynayanlar yenileme, diğer futbolcular ise pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

ÖMER ERDOĞAN: "MÜCADELE SKOR KADAR ÖNEMLİ"Antalyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden teknik direktör Ömer Erdoğan, 2020 senesinin son maçını böyle önemli bir skorla bitirmenin kendileri açısından çok sevindirici olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Oyuncu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Oyuncuların verdiği mücadele skor kadar önemli. Oyunun 4-0 olduğu dönemlerde bile takım halinde oyun disiplininden ve konsantrasyondan ödün vermedik. Hem iyi savunma yaptık hem de gol aramaya devam ettik takım halinde iyi mücadele ettik" dedi."OYUNCULARIMIZIN HEPSİ FEDAKARLIK GÖSTERİYOR"Takım arasında güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Oyuncularımız sağ olsun çok fedakarlık gösteriyor, çok iyi çalışıyorlar. Oyuncularımız bu yoğun maç temposunda 3-4 günde bir kampa giriyoruz, maç hazırlıklarını yapıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Hepsi fedakarlık gösteriyor tabii böyle skorlarla da karşılığını alınca daha mutlu oluyoruz, daha özgüvenli oluyoruz" diye konuştu.Antalyaspor maçının geride kaldığını ifade eden Erdoğan, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladıklarını ve çok önemli ve saygı duydukları bir rakibe karşı oynayacaklarını vurguladı.MESUT ÇAYTEMEL: "ÇOK GÜZEL GALİBİYET OLDU"Takım kaptanı Mesut Çaytemel de yaptığı değerlendirmede, Antalyaspor galibiyetinin takım olarak kendilerini çok sevindirdiğini, 6-0'lık galibiyetin takım özgüveni ve kulüp geleceği açısından güzel bir galibiyet olduğunu ve artık önlerindeki Konyaspor maçına hazırlandıklarını ifade etti.RAHMİ VARDI: "HATAYSPOR'UN SÜPER LİG'DE SES GETİRECEĞİNİ BİLİYORDUK"2020 senesinin son maçında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Rahmi Vardı ise "Takımımız bu maçta 6 golle 3 puanı almasını bildi. Biz başından beri Atakaş Hatayspor'un oyun ve oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu, Türkiye şartlarında Süper Lig'de ses getireceğini biliyorduk. Teknik heyetimiz yüzlerce oyuncuların arasından bu oyuncuları seçtiler ve bugün Türkiye'de konuşulan bir ekip haline geldik. Mutluyuz, Boupendza'da 4 gol attı onun içinde süper oldu. Evimizde oynayacağımız Konyaspor maçında da 3 puan almasını bileceğiz ve ilk yarıyı da iyi bir yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.Öte yandan kart cezası bulunan Gökhan Karadeniz ve sakatlığı bulunan Sackey'nin kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI