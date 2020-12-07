Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
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Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

07.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:26
Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik idman gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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