Atakaş Hatayspor'da çalışmalar devam ediyor
22.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:05
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Futbolcular, 1,5 saat süren antrenmanda, şut ve hava topu çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco